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Мошеннику с фальшивыми титулами грозит 18 лет колонии

«Ъ»: липовому полковнику из несуществующей академии предложили 18 лет колонии

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Shutterstock

Гособвинение затребовало 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого почти в четырех десятках эпизодов мошенничества Олега Сайманова. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что мужчина, представляясь юристом или полковником из несуществующей академии, предлагал гражданам разнообразную помощь за вознаграждение. Например, льготы при покупке недвижимости до досрочного освобождения осужденных родственников.

В рамках заседания прокурор отметила, что Сайманову вменяют в вину 36 эпизодов мошенничества на десятки миллионов рублей. Мужчину предложили приговорить по статье Уголовного кодекса РФ «особо крупное мошенничество» к 15 годам, с учетом ранее вынесенного приговора — к 18 годам колонии строгого режима.

До этого суд в Москве арестовал бывшего члена Высшего совета партии ЛДПР и экс-депутата Государственной думы РФ Сергея Абельцева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Если впоследствии его признают виновным в совершении преступления, экс-депутату будет грозить до 10 лет лишения свободы. При этом детали дела в настоящее время не раскрываются.

Ранее в Москве после девяти лет розыска осудили фигуранта дела о хищении средств у министерства обороны.

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