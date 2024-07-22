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Водитель автомобиля пострадал в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе

Гладков сообщил о пострадавшем в результате атаки дрона водителе автомобиля

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по движущемуся по дороге в селе Устинка Белгородского района легковому автомобилю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки водитель автомобиля получил контузию и множественные осколочные ранения головы и плеча. Бригада скорой помощи доставила мужчину в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

До этого Гладков заявил, что город Шебекино попал под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обстрела загорелись нежилые здания, южная часть города временно остается без света.

21 июля сообщалось, что девять человек были ранены в результате обстрела города Шебекино со стороны украинской армии. ВСУ выпустили 29 единиц боеприпасов, а также использовали при атаках три беспилотника.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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