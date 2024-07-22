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В бундестаге рассказали о шагах, необходимых для мира на Украине

Глава «Левых»: прекращение поставок оружия Киеву приблизит мир на Украине

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Global Look Press

Если бы США прекратили поставки оружия, мир на Украине стал бы на один шаг ближе. Об этом заявил глава фракции «Левые» в бундестаге Зёрен Пельман, сообщают «Известия».

«Если бы США прекратили поставки оружия, мы бы были на один шаг ближе к миру на Украине», — отметил политик.

По его словам, сейчас заметны признаки скорого начала мирных переговоров по Украине. Он уверен, что путь к миру возможен при условии прекращения поставок оружия Киеву. Пельман отметил, что в немецком обществе нарастает усталость от вооруженного конфликта, а среди политиков растет недовольство Владимиром Зеленским.

Германия, и особенно ее восточная часть, больше, чем РФ, пострадала от антироссийских санкций Евросоюза, подчеркнул политик.

Он отметил, что ФРГ никогда не сможет предоставить Украине всю необходимую ей военную помощь. Даже Евросоюзу для этого необходимо было бы в два раза увеличить нынешний уровень поддержки, резюмировал Пельман.

До этого бывший американский разведчик Риттер заявил, что западная помощь не позволит Украине спастись от поражения на поле боя.

Ранее в Пентагоне заявили, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе России.

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