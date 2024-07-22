Лукашенко помиловал 14 человек, среди которых были участники протестов 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек, среди которых есть участники протестов оппозиции против итогов выборов президента в 2020 году. Об этом заявил председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало в эфире телеканала «Беларусь 1».

Глава Верховного суда подчеркнул, что подготовлены еще несколько предложений по помилованию.

«В законе нет об этом ничего сказанного [об амнистии участников протестов в 2020 году]. Эти люди могут быть и помилованы главой государства. Четырнадцать было человек. Там [среди обратившихся за помилованием] есть и эти люди [участники протестов], если они не совершили никаких опасных, тяжких преступлений, насильственных действий», – отметил Сукало.

3 июля белорусский оппозиционный политик Григорий Костусев, возглавлявший оппозиционную партию «Белорусский Народный Фронт» (БНФ), досрочно вышел на свободу по состоянию здоровья.

Ранее в Белоруссии суд вынес приговоры нескольким оппозиционерам, назначив им по 12 лет лишения свободы.