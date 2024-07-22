Маск назвал причину, по которой демократы боятся Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск после выхода действующего главы США Джо Байдена из предвыборной гонки заявил, что демократы испытывают страх перед кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, так как он «не является марионеткой». Об этом сообщает РИА Новости.

«Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка», – заявил предприниматель.

21 июля нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что прекращает борьбу за пост президента. Американский лидер подчеркнул, что для Республиканской партии и страны будет лучше, если он направит усилия на исполнение своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

После этого вице-президент США Камала Харрис пообещала, что не будет выступать на публике и выдвигать свою кандидатуру на пост президента, пока глава страны Джо Байден не обратится к нации.

Ранее Захарова усомнилась, что Байден сам принял решение о выходе из президентской гонки.