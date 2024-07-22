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Больше половины россиян работают не по профессии

Профи: только треть россиян работают по профессии

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Большинство — 65% — россиян сейчас работает не по профессии, а 43% думает, что образование нужно поменять в соответствии с требованиями рынка. По своему профилю трудоустроено только 35% опрошенных. Это показало исследование аналитиков сервиса Профи, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство россиян в детстве хотели попасть в театр или в кино: 43% опрошенных выбрали профессию актера или актрисы как самую желанную. На втором месте — педагогическая деятельность: учителями хотели стать 23% россиян. Пойти в науку — то есть стать врачами или инженерами — хотели 15% и 10% опрошенных соответственно.

Также россияне назвали наиболее актуальные для России профессии. Среди них — IT-специалисты, специалисты в сфере образования, медицинские работники и другие.

Успех соискателей на рынке труда во многом зависит от их образования. Согласно опросу, почти половина россиян (43%) считает, что образование не соответствует требованиям, которые предъявляют работодатели. Остальная часть (40%) затрудняется ответить, а 17% опрошенных считает образование удовлетворяющим требованиям рынка.

При этом 65% россиян работают не по профессии, а 41% опрошенных меняли профессию более двух раз за последние 5 лет. На той же позиции оставалось 22% опрошенных.

38% россиян считают «мягкие» навыки, или «soft skills», самыми важными для карьеры. Такие навыки включают в себя коммуникабельность, грамотное планирование и тайм-менеджмент, эмпатию, способности к управлению и т.д. На втором месте — технические навыки, которые еще называют «hard skills». Для 23% опрошенных наиболее важным является знание технических инструментов, которые нужны в определенной области. Например, для IT-специалиста это набор языков программирования, а для повара — знание рецептов и пищевых технологий. Следом идут финансовая грамотность и креативные навыки.

Ранее россиянам раскрыли секреты успешного собеседования.

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