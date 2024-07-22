Любимым тортом россиян оказался чизкейк

Самый востребованный торт у россиян в 2024 году — «Чизкейк». К такому выводу пришли аналитики АТОЛ, проведя исследование обезличенных данных продаж АТОЛ Sigma за 7 месяцев 2024 года. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По статистике, его доля продаж составляет 22,1%. Примечательно, что по результатам исследования в прошлом году «Чизкейк» занимал лишь на третье место по популярности.

Второе место снова у «Наполеона» — каждая десятая (10,5%) покупка торта приходится именно на него. Бронза рейтинга у прошлогоднего лидера — «Медовика». Этот торт предпочитают россияне в 9,4% случаев при покупке.

На четвертом и пятом местах среди этих сладких десертов — «Красный бархат» (8,8%) и «Морковный торт» (8,7%). Далее в условном рейтинге предпочтений следуют «Прага» (8,6%), «Шоколадный торт» (8,5%), «Вафельный торт» (8,3%) и торт «Тирамису» (8,2%).

На остальные виды тортов суммарно приходится 6,9% продаж.

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