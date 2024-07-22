Россияне скучают по кнопочным телефонам и «доллару по 30»

Волна ностальгии по «сытым нулевым» достигла пика. О каких предметах и явлениях нулевых россияне тоскуют чаще всего, выяснили аналитики Pro-Vision Communications. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В рамках исследования проанализированы упоминания 30 потенциальных триггеров ностальгии в 35 тыс. сообщениях во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Дзене, Telegram и YouTube. Анализ осуществлялся с помощью системы мониторинга СМИ и соцсетей «Медиалогия».

В топ-10 поводов для ностальгии по нулевым вошли: музыка («Мумий Тролль», Децл, «Нашествие», «Фабрика звезд») — 35,4%; субкультуры (эмо, готы, панки, «альтернативщики») — 24,5%; «молодой интернет» (форумы, ЖЖ, ICQ, ранний «ВКонтакте») — 17,5%; кинематограф (зарубежные блокбастеры и новое русское кино) — 13,8%; расцвет ТВ (сериалы, реалити-шоу, музыкальные каналы) — 3,1%; кнопочные мобильники и «раскладушки» — 1,9%; мода и стиль (джинсы с низкой посадкой, плюшевые костюмы, total pink, гетры, стразы) — 1,4%); «доллар по 30» — 1,2%; MP3-плееры — 0,6%; нанотехнологии — 0,5%.

Как оказалось, вектор сетевой ностальгии направлен в сторону культуры, общественной жизни и технологий. Экономические аспекты нулевых вызывают чувство приятной грусти гораздо реже, хотя и во многом определили тот самый «сытый» контекст эпохи. Вероятно, это связано со спецификой пользовательских сообщений в соцсетях: большинство из них — это комментарии к роликам, фото и постам на тему нулевых, где эпоха раскрывается именно через культуру, людей, а также технологические и технические приметы времени.

Больше всего сообщений связаны с музыкальной повесткой. Ностальгия по музыке 2000-х ощущается в 35,4% публикаций, охватывая не только жанровое и форматное разнообразие, но и затрагивая отдельные музыкальные феномены. В их числе — «Наше Радио», фестиваль «Нашествие», группы «Мумий Тролль» и «Тату», а также победа Димы Билана на «Евровидении», шоу «Фабрика звезд» и «Народный артист».

На втором месте рейтинга оказались субкультуры — им посвящены 24,5% сообщений. При этом чаще всего упоминаются готы, эмо, панки и «альтернативщики». А замыкает тройку «молодой интернет» — платформы и сервисы, популярные на заре массового освоения рунета. Речь идет о ЖЖ, форумах, имиджбордах, а также социальной сети «ВКонтакте», основанной в 2006 году. А вот по сленгу «молодого интернета» россияне не скучают — он не попал даже в топ-20.

В число культурных примет нулевых, вызывающих народную ностальгию, вошли также кинематограф и телевидение. В первом случае с теплотой вспоминают зарубежные блокбастеры (франшизы «Властелин колец», «Матрица», «Гарри Поттер»), а также новое российское кино — как отдельные картины («Брат-2», «Бумер», «Ночной дозор», «9 рота», «Елки»), так и режиссеров (Алексей Балабанов, Андрей Звягинцев, Юрий Быков). Во втором говорят о расцвете российского ТВ: появлении новых телевизионных форматов (главный из которых — реалити-шоу), развитии музыкальных каналов и общей «свободе» в производстве контента.

Характерными приметами эпохи в соцсетях считают также технику и одежду: кнопочные мобильники, «раскладушки» и MP3-плееры, а также джинсы с низкой посадкой, плюшевые спортивные костюмы и стразы. Замыкают топ-10 нанотехнологии — явление для эпохи пусть и характерное, но все же не конца понятное и принятое массовым пользователем.

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