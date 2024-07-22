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Больше половины россиян признают наличие зависимости от цифровых сервисов

У более чем половины россиян есть зависимость от цифровых сервисов

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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины — 56,8% — россиян признают, что их внимание к соцсетям, мессенджерам, цифровым платформам можно назвать зависимостью. Такие данные получила «АльфаСтрахование» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

98,4% участников исследования постоянно пользуются мессенджерами, 83,2% — регулярно используют соцсети и медиаресурсы. 67,4% прочно интегрировали онлайн-платформы, в том числе развлекательные, сервисы такси, доставки и маркетплейсы в свою жизнь. 34,5% обращаются за онлайн-консультациями к врачам. 21,5% используют онлайн-облака для хранения данных. 18,2% пользуются платформами для обучения.

Рабочие и личные чаты занимают большую часть экранного времени у 89,8% опрошенных. Соцсети респонденты проверяют от 2 раз в день и чаще — отметили 81,3% участников исследования. Новости в электронных СМИ от 2 раз в день читают более 71% человек.

Чаще всего онлайн респонденты покупают одежду — 48,1%, продукты — 39,9%, бытовую химию — 33,8%, товары для дома — 31,2%, корм для животных - 28,3%. Маркетплейсы для покупок основная масса опрошенных использует 2-3 раза в неделю. Так ответили 48,3%.

Из платформенных сервисов развлечений самыми популярными стали сервисы кино — 88,9%, а также сервисы музыки — 86,5%, онлайн-игры — 71,2%, электронные библиотеки — 68,4%.

Сервисы такси ежедневно востребованы у 36,3% участников опроса. 2-3 раза в неделю ими пользуются 29,5% человек. Остальные — по потребности. К онлайн-обучению (собственному или детей) респонденты за последний год прибегали хотя бы раз (76,2%).

С легкостью отказались бы от использования основной массы цифровых сервисов всего 2,8% опрошенных. 56,8% признают, что полный детокс невозможен и онлайн-жизнь стала зависимостью. Остальные регулярно стараются отвлекаться на реальную жизнь.

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