Чеченец принес извинения за инцидент на пляже в Мариуполе

Заехавший на машине на пляж в Мариуполе чеченец извинился перед отдыхающими за причиненные неудобства. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Участник видео с мариупольского пляжа принес извинения за причиненные отдыхающим неудобства», — написал он.

Алаудинов подчеркнул, что конфликт не нес никакой межнациональной подоплеки.

18 июля уроженец Чечни в поисках «козырного места» заехал на белом Lexus на пляж в Мариуполе и устроил потасовку с местными жителями, когда те попросили его убрать машину. За инцидент после многочисленных обращений пришлось извиняться командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову. Он назвал мужчину «недочеченцем» и «чертом» и передал информацию о нем властям республики. Однако у водителя автомобиля своя версия событий. Полиция организовала проверку по факту конфликта.

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