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Крупный пожар произошел в ангаре в Рязани

Возгорание в ангаре с прессованной бумагой произошло в Рязани

Крупный пожар произошел в ангаре с прессованной бумагой в рязанском поселке Соколовка. Об этом сообщило местное издание YA62.ru.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 700 кв. м.

Telegram-канал «Осторожно, новости» при этом сообщил, что прессованная бумага горит на улице Связи возле производственных складов.

Как проинформировали в главном управлении МЧС по Рязанской области, в тушении пожара участвует 31 человек, также задействовано десять единиц техники.

Данных о пострадавших не поступало.

До этого в Саратове произошел пожар на станции техобслуживания.

20 июля глава Омской области Виталий Хоценко также сообщал о ликвидации пожара в частном секторе Омска, где во время ремонта газопровода загорелись семь жилых домов.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах России ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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