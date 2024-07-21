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При стрельбе в США погибли не менее трех человек

NBC: при стрельбе в США погибли минимум 3 человека и 7 пострадали

Не менее трех человек погибли, семь пострадали в результате стрельбы в Филадельфии в штате Пенсильвания, США. Об этом сообщает NBC.

По данным полиции, ЧП произошло около 02:00 по местному времени (09:00 по московскому) на вечеринке, где присутствовали 100-150 человек.

По мнению правоохранительных органов, целью нападения был 33-летний мужчина, который погиб на месте, — в него стреляли с очень близкого расстояния. Еще один скончался в больнице. Данные о третьей жертве не сообщаются.

Отмечается, что стрелявших могло быть несколько. На месте стрельбы найдены почти 30 гильз и огнестрельное оружие.

До этого сообщалось, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в американском штате Айова, в результате чего пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел утром 30 июня в Ватерлоо. Очевидцы сообщили в оперативные службы о вооруженном мужчине на улице возле парка, после чего на место прибыли стражи порядка. Злоумышленник открыл по ним стрельбу, он был ликвидирован.

Ранее стрелявшего в Трампа назвали «комично плохим» в стрельбе.

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