Пожар в центре Москвы попал на видео

В центре Москвы загорелось здание театрального училища имени Щепкина. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», ссылаясь на сообщения очевидцев.

Судя по кадрам, у здания на Театральном проезде, в котором также находятся приемная комиссия ГИТИС, цветочный и музыкальный магазины, загорелась крыша, вверх поднимается серый дым.

Подробности инцидента на данный момент неизвестны.

20 июля в центральной части Петербурга загорелся ТРЦ «Галерея». Очевидец рассказал «Газете.Ru», что пожар начался на пятом этаже в зоне фуд-корта. По его словам, люди продолжили гулять по торговому центру, эвакуацию объявили через 20 минут после начала пожара. Другой очевидец рассказал, что возгорание произошло в ресторане «Мясной цех». При этом он утверждает, что оповещения о пожаре и эвакуации посетителей не было.

Ранее в Москве китайская зарядка привела к пожару в машине.