Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Германии не хватает разведчиков

Bild: разведывательной службе Германии не хватает сотрудников

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) испытывает дефицит кадров, успешная внешняя разведка для страны практически невозможна. Об этом сообщает журнал Bild со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в BND числятся 6 500 сотрудников, но более 700 вакансий остаются незанятыми. Часть сотрудников не хочет отказываться от возможности работать один день в неделю удаленно, а другая — часто берет больничные отпуска.

Помимо этого, работу внешней разведки осложняет так называемый принцип ротации, по которому, приводит пример Bild, занимающиеся ракетной программой КНДР специалисты вынуждены перепрофилироваться и заниматься вопросами финансирования, а эксперты по России — переключаться на тему южноамериканских наркокартелей.

В BND также затруднен процесс принятия на работу новых специалистов в виду своей длительности. Как пишет Bild, служба сможет функционировать только в том случае, если США и Великобритания будут снабжать ее информацией.

Федеральная разведывательная служба Германии отвечает за сбор и оценку информации, необходимой для получения информации о зарубежных странах, имеющей значение для внешней политики и политики безопасности ФРГ. Она является единственной службой военной разведки Германии, которая обеспечивает разведку за рубежом.

Ранее в ФРГ осудили бывшего сотрудника разведки, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами