Германии не хватает разведчиков

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) испытывает дефицит кадров, успешная внешняя разведка для страны практически невозможна. Об этом сообщает журнал Bild со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в BND числятся 6 500 сотрудников, но более 700 вакансий остаются незанятыми. Часть сотрудников не хочет отказываться от возможности работать один день в неделю удаленно, а другая — часто берет больничные отпуска.

Помимо этого, работу внешней разведки осложняет так называемый принцип ротации, по которому, приводит пример Bild, занимающиеся ракетной программой КНДР специалисты вынуждены перепрофилироваться и заниматься вопросами финансирования, а эксперты по России — переключаться на тему южноамериканских наркокартелей.

В BND также затруднен процесс принятия на работу новых специалистов в виду своей длительности. Как пишет Bild, служба сможет функционировать только в том случае, если США и Великобритания будут снабжать ее информацией.

Федеральная разведывательная служба Германии отвечает за сбор и оценку информации, необходимой для получения информации о зарубежных странах, имеющей значение для внешней политики и политики безопасности ФРГ. Она является единственной службой военной разведки Германии, которая обеспечивает разведку за рубежом.

Ранее в ФРГ осудили бывшего сотрудника разведки, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.