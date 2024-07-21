Экс-министр спорта Дагестана пытался покончить с собой в СИЗО

Бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова обнаружили в «Матросской тишине» с множественными ранами. По данным Telegram-канала Baza, он пытался покончить с собой.

Как пишет канал, Магомедов попытался свести счеты с жизнью ночью с 19 на 20 июля. Охрана СИЗО обнаружила его утром едва живого. Экс-министра срочно госпитализировали в НИИ Склифосовского.

По информации Baza, врачи оценивают состояние здоровья мужчины как средней степени тяжести.

Магомед Магомедов являлся министром спортом Дагестана с 2012 по 2021 год. В последнее время он занимал должность мэра Кизилюрта. 3 октября 2023 его задержали и доставили в Москву, где уже 4 октября суд арестовал чиновника по подозрению в коррупционных схемах и связях с ОПГ.

9 июля в одной из высоток Москва-Сити нашли мертвым немецкого топ-менеджера крупной горнодобывающей компании Франка Риттнера.

Ранее в СИЗО умер убивший восьмилетнюю девочку участник военной операции.