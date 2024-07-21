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Мать привела на пляж сына с завязанными за спиной руками

В Феодосии мать привела на пляж ребенка с завязанными за спиной руками

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Shutterstock

В Феодосии мать привела своего сына на пляж с завязанными за спиной руками. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, женщина связала ребенку руки тряпкой, и при этом ткань была зафиксирована туго. Как рассказала очевидица, когда мать делала перевязки, было видно, что кожа у ребенка на руках красно-синяя — создалось впечатление, что мальчик явно привык к таким манипуляциям.

По словам отдыхающих, мать и сын пробыли на пляже полтора часа, и все это время ребенок был спокоен. При этом женщина отказалась обсуждать происходящее с обеспокоенными людьми, заявив, что сама «знает как воспитывать».

До этого жители Мариуполя повздорили с уроженцем Чечни, который на внедорожнике заехал прямо на пляж с другими отдыхающими.

Люди возмутились и попросили убрать машину, однако это привело к конфликту. Когда недовольная жительница Мариуполя попыталась снять номера машины на телефон, ей начали угрожать в том числе разбить телефон. После этого хозяин иномарки выхватил телефон и заявил, что никуда не уедет, пока не искупается.

Ранее петербуржец поймал в кустах иностранца со спущенными штанами и подрался с ним.

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