В Кемеровской области возбудили дело после массового заболевания детей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового заболевания детей в санатории-профилактории «Магистраль» в Салаире. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сообщения об этом поступили 21 июля. По данным СК, незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

До этого в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что начали проверку в связи с заболеванием детей в Салаире. Отмечается, что было «зафиксировано ухудшение самочувствия группы отдыхающих детей».

Также 21 июля стало известно, что в Волгограде родители срочно увезли детей из детского лагеря «Интеграл» после жалоб на плохое самочувствие. Участники смены массово слегли с высокой температурой, рвотой и болями в животе. Родители заявляют, что руководство лагеря скрывало информацию о недомогании детей.

Ранее в СК заинтересовались лагерем в Бурятии из-за жалоб на туберкулез и домогательства.