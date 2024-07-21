Поиски пропавшего в Якутии вертолета снова отложили

Поисково-спасательным отрядам пока не удалось обнаружить пропавший вертолет Robinson R44, несмотря на переданные координаты аварийного радиомаяка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что обследовать весь квадрат в 20 км не получается из-за ухудшения метеоусловий.

Вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями и медиками вернулся на аэродром Маган. Поисково-спасательная операция должна продолжиться завтра при улучшении погодных условий.

Немногим ранее Кореняко рассказал, что Ми-8 летит на поиски пропавшего 19 июля в Якутии вертолета Robinson R44.

Вертолет Robinson R44 пропал 19 июля в Алданском районе республики Саха. На его борту находились три пассажира и один пилот. Вечером того же дня поиски вертолета были приостановлены из-за метеоусловий. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее военный вертолет разбился в Грузии.