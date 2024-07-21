Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Анапе около 1500 человек остаются без света

Мэр Анапы Швец сообщил, что около 1500 человек остаются без света из-за жары

close
100%
David Calvert/Shutterstock/FOTODOM

В Анапе без электроэнергии на фоне жаркой погоды и перегрузок на линиях остаются около 1500 человек. Об этом сообщил мэр курортного города Василий Швец на заседании оперштаба, его слова передает администрация Анапы в Telegram-канале.

«Россети Кубань» и «НЭСК-электросети» доложили, что в настоящее время все крупные аварии устранены, специалисты восстанавливают локальные повреждения, в результате которых в городе без света еще остаются около 1,5 тыс. человек. Также аварийные бригады отрабатывают точечные заявки в сельских округах», — сказал он.

Швец призвал увеличить количество аварийно-восстановительных бригад не только в городе, но и в курортных поселках Витязево, Благовещенская, Супсех и Сукко, где нагрузки на сети максимальны.

Он подчеркнул, что важно не оставлять потребителей без электроэнергии на длительное время, нужно задействовать резервные источники питания.

Также будет усилена работа по выявлению фактов сверхпотребления энергии, добавил глава администрации.

До этого мэрия сообщала о частичном восстановлении подачи электроэнергии.

Ранее мэр Невинномысска призвал жителей не «скулить» без света и съездить в Шебекино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами