В Анапе около 1500 человек остаются без света

В Анапе без электроэнергии на фоне жаркой погоды и перегрузок на линиях остаются около 1500 человек. Об этом сообщил мэр курортного города Василий Швец на заседании оперштаба, его слова передает администрация Анапы в Telegram-канале.

«Россети Кубань» и «НЭСК-электросети» доложили, что в настоящее время все крупные аварии устранены, специалисты восстанавливают локальные повреждения, в результате которых в городе без света еще остаются около 1,5 тыс. человек. Также аварийные бригады отрабатывают точечные заявки в сельских округах», — сказал он.

Швец призвал увеличить количество аварийно-восстановительных бригад не только в городе, но и в курортных поселках Витязево, Благовещенская, Супсех и Сукко, где нагрузки на сети максимальны.

Он подчеркнул, что важно не оставлять потребителей без электроэнергии на длительное время, нужно задействовать резервные источники питания.

Также будет усилена работа по выявлению фактов сверхпотребления энергии, добавил глава администрации.

До этого мэрия сообщала о частичном восстановлении подачи электроэнергии.

Ранее мэр Невинномысска призвал жителей не «скулить» без света и съездить в Шебекино.