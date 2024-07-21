Очевидец атаки на «Крокус» заявила, что СК РФ еще не завершил допрос свидетелей

Сотрудники следственных органов продолжают допрашивать людей, находившихся в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области в день теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидца нападения Анастасию Родионову.

По ее словам, в основном у зрителей и сотрудников интересуются, где они были в момент атаки. Специалисты хотят знать, видели ли они оружие террористов и запомнили ли какие-то другие детали произошедшего.

«Следствие еще идет, оно не окончено», — добавила женщина.

Кроме того, Родионова высказалась о предоставлении пострадавшим компенсаций. Она уточнила, что денежные выплаты получают те, кому после нападения «реально» потребовалась медицинская помощь.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сидения.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. Всего под стражей оказались 12 человек.

К текущему моменту по делу об атаке на «Крокус Сити Холл» допросили более 1700 потерпевших и 800 свидетелей. При этом 19 июля Басманный суд Москвы продлил срок проведения следственных мероприятий до 22 сентября 2024 года.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали, сколько пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» остаются в больницах.