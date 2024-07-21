В российских водоемах за сутки утонули 40 человек

Два ребенка и 38 взрослых утонули в водоемах на российской территории за минувшие сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«40 человек, в том числе два ребенка погибли на водоемах страны за <...> сутки», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, один из таких случаев произошел на карьере в микрорайоне Тулужа в Республике Бурятия. Трое человек в состоянии алкогольного опьянения решили искупаться, но после не смогли выбраться на сушу.

Кроме того, в настоящее время сотрудники экстренных служб ищут 15-летнего подростка в акватории реки Дон в Ростовской области. Он вместе с матерью купался в необорудованном для этого месте.

В реке Инзер в Республике Башкортостан обнаружили утонувшего мужчину, который купался в непригодном для этого месте. Его тело всплыло рядом с отдыхавшими на противоположном берегу.

В целом за прошедшие сутки случаи гибели людей на водоемах были зафиксированы в 13 регионах страны. В том числе несколько человек утонули в Алтайском и Красноярском краях, в Донецкой народной республике (ДНР) и Мурманской области.

Ранее в подмосковном городе Зеленограде во время купания утонул член северокорейской делегации.