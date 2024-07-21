Школьница из Омска второй раз оказалась должна приставам за некоего Мустафу

Омская журналистка Мария Гавриленко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что ее восьмилетней дочери снова начислили по ошибке чужие долги.

По словам женщины, прошло меньше суток с момента, как последние 12 задолженностей, ошибочно начисленных на документы ее дочери Арины, исчезли из учетной записи на «Госуслугах».

«Мы так радовались, что тот кошмар, который длился более, чем два месяца, закончился», — написала Гавриленко, добавив, что теперь ее дочери была начислена задолженность «за какого-то Мустафу».

До этого женщина рассказывала «Газете.Ru», что судебные приставы из разных регионов России из-за канцелярской ошибки хотели взыскать почти 700 тысяч рублей с ее дочери. Из-за этого счета россиянки могли быть арестованы, а ей с детьми могли запретить выезд за границу.

Как рассказала Гавриленко изданию «Сапа», в мае она добавила на портал «Госуслуг» документы дочери-первоклассницы, так как это было необходимо для регистрации на портале Дневник.ру. После этого приставы из разных регионов всего за пару дней отправили на имя девочки 34 долга.

Ранее приставы из Красноярска предложили матери-одиночке уйти служить по контракту, чтобы вернуть долги.