В России заблокировали счета компании писателя Дмитрия Глуховского

Счета ИП писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) были заблокированы Федеральной налоговой службой. Об этом заявляет Telegram-канал SHOT.

Компания Глуховского занимается издательской деятельностью.

По данным SHOT, такая мера была предпринята ФНС еще в конце июня в связи с тем, что писатель вовремя не предоставил налоговую декларацию.

В 2023 году Басманный суд Москвы заочно назначил Глуховскому наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.

Суд заявил, что писатель с 10 марта по 10 мая 2022 года разместил в социальных сетях тексты и видеоролики с заявлением о совершенных российскими военнослужащими преступлениях.

Дмитрий Глуховский — российский писатель-фантаст, журналист и радиоведущий. Автор романов «Метро 2033» и «Текст». Он имеет гражданство России, Израиля и виды на жительство в Германии и Испании.

Ранее ответ Глуховского о получении ВНЖ в Европе стал мемом.