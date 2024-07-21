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Рособрнадзор призвал мигрантов заранее учить детей русскому языку

Рособрнадзор: мигрант должен заранее обучить своего ребенка русскому языку

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Нина Зотина/РИА Новости

Мигрант, который планирует переезд в Россию вместе с семьей, должен заранее обучить своих детей русскому языку, чтобы они понимали культуру поведения и общения со сверстниками. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Если ты связываешь свою жизнь с Россией, хочешь стать ее гражданином, хочешь, чтобы дети твои получали здесь образование, то без знания русского языка как можно овладеть знаниями?» — задал вопрос Музаев.

Глава Рособрнадзора отметил, мигранты заранее должны работать над тем, чтобы их ребенок знал русский язык. Музаев подчеркнул, что язык — это культурный и поведенческий код страны.

До этого Музаев заявлял, что мигранты редко принимают решение о переезде в другую страну спонтанно, поэтому могут подготовиться к нему заблаговременно. В том числе освоив язык принимающей страны.

По словам главы Рособрнадзора, такое требование — необходимость овладения русским языком для принятия в школу — вынужденная мера. В противном случае мигрантам будет сложно «привить любовь и уважение к русскому языку».

Ранее в России создали рекомендации для мигрантов из Средней Азии.

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