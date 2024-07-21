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Родители срочно забрали детей из лагеря после жалоб на плохое самочувствие

В Волгограде родители забрали детей из лагеря после жалоб на плохое самочувствие

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Unsplash

В Волгограде родители срочно увезли детей из детского лагеря «Интеграл» после жалоб на плохое самочувствие. Об этом пишет V1.

По их словам, участники смены массово слегли с высокой температурой, рвотой и болями в животе. Родители заявляют, что руководство лагеря скрывало информацию о плохом самочувствии детей и даже не вышло на встречу с ними.

Одна из женщин сообщила, что руководство лагеря не стало говорить о состоянии ее ребенка — девочка всю ночь не спала, ее рвало.

Директор лагеря Александр Алешечкин заявил, что детям стало плохо из-за жары, активностей и эмоциональных потрясений.

«Мы совместно решаем с родителями, что делать с ребенком, если ему плохо. Кто-то забирает на день домой, а потом снова привозит. Это рядовая ситуация, которая происходит во всех лагерях, не только у нас», — сказал он.

До этого сообщалось, что в Башкирии в лагере детей недокармливали и не оказывали нужную медпомощь. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в СК заинтересовались лагерем в Бурятии из-за жалоб на туберкулез и домогательства.

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