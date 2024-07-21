Пропавший в Якутии пожарный самостоятельно вернулся в лагерь

Пожарный, который ликвидировал в Усть-Майском районе лесные пожары, на десятый день после исчезновения в тайге самостоятельно вернулся в лагерь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе региональной Службы спасения.

«В субботу он вернулся в лагерь самостоятельно. Он заблудился. Был все эти дни без еды, воду пил природную, из луж и ям», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, больше недели поисками пропавшего 37-летнего уроженца села Петропавловск в якутской тайге занимались четыре спасателя. Вместе с ними мужчину искали местные жители.

Когда пожарный вернулся в лагерь, его, сильно ослабленного, на вертолете эвакуировали в центральную районную больницу. Подробностей о состоянии мужчины не приводится.

12 июля начались поиски пропавшего пожарного в Усть-Майском районе Якутии. Мужчина исчез 10 июля с места тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи. Никакой информации о его местонахождении не было.

До этого сообщалось, что два самолета-амфибии Бе-200 вылетели для борьбы с пожарами в Верхневилюйском районе Якутии. Также на тушение пожаров в районе привлечены дополнительные силы. В регионе наблюдается сильный ветер, установилась аномальная жара.

Ранее в Бурятии поезд проехал сквозь лесной пожар и попал на видео.