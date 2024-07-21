В России зарегистрировали случаи лихорадки Западного Нила

В России в текущем году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых — завозные», — сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора осуществляют непрерывный мониторинг за данным заболеванием в России, а также за рубежом.

До этого сообщалось, что врачи Инфекционной клинической больницы №2 в Москве спасли мужчину, который привез из отпуска эту экзотическую болезнь. Пациент обратился с жалобами на головные боли, слабость и высокую температуру, которая держалась несколько дней. Врачи обратили внимание, что руки и ноги мужчины были покрыты многочисленными укусами москитов. Выяснилось, что недавно пациент вернулся из путешествия по Гоа (Индия). Медики заподозрили, что мужчина заразился одним из вирусов, которые передают кровососущие насекомые. Ему сделали диагностику на подобные заболевания — она показала, что у пациента лихорадка Западного Нила.

Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Это вирусное заболевание, которое передается человеку через укус комара, а также иксодовых и аргасовых клещей.

Ранее московские врачи спасли младенца, зараженного тропическими паразитами.