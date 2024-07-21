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В Петербурге девушка отправила в нокаут назойливого мужчину

В Санкт-Петербурге девушка отправила в нокаут приставшего к ней мужчину

В центре Санкт-Петербурга девушка ударила приставшего к ней мужчину и отправила его в нокаут. Об этом сообщает портал «78.ru».

Момент перепалки на одной из «тусовочных» улиц Петербурга попал на записи камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, молодой человек оказывал девушке знаки внимания, на которые она не отвечала благосклонно. После неудачной попытки охранника остановить пристающего мужчину девушка ударила парня по лицу, от чего тот потерял равновесие и упал на асфальт.

Вечером 17 июля иностранец снял штаны на глазах у шестилетнего ребенка в Юнтоловском заказнике под Петербургом. Вскоре после этого в полицию позвонила женщина, которая заявила о драке на пересечении Шуваловского проспекта и улицы Оптиков. Оказалось, что свидетели происшествия решили наказать извращенца на месте, однако вскоре туда прибыл наряд патрульно-постовой службы. Правоохранители выяснили, что произошло, и задержали 36-летнего гражданина Киргизии.

Ранее жители Воронежа избили мужчину, якобы пытавшегося усадить детей к себе в машину.

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