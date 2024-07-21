Названо число выпускников, набравших 100 баллов после пересдачи ЕГЭ

Около 122 выпускников после пересдачи одного из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в итоге набрали 100 баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Уточняется, что 54 таких выпускника уже были высокобалльниками, набравшими 81-99 баллов.

До этого в Рособрнадзоре заявляли о нецелесообразности разрешения пересдавать более одного предмета ЕГЭ, поскольку это потребует сдвига сроков приемной кампании и начала учебного года в вузах.

В конце июня опрос «Актион Образование» (входит в группу «Актион») показал, что большинство российских педагогов считает необходимым отменить ЕГЭ. В основном причиной для этого называют чрезмерный стресс и необъективную оценку знаний учеников.

В то же время исследование образовательной онлайн-платформы Умскул показало, что большинство (60%) опрошенных школьников проголосовали против идеи отмены ЕГЭ. В опросе приняли участие 5,3 тыс. респондентов — ученики 9-11 классов — из разных городов и регионов России.

Ранее эксперт рассказал о действиях на случай неудачи на ЕГЭ.