Стало известно о последствиях атак ВСУ на Шебекино за минувшие сутки

Девять жителей города Шебекино в Белгородской области получили ранения в результате атак со стороны украинских войск, которые были зафиксированы за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обстановка в населенном пункте все еще крайне тяжелая.

«За последние сутки у нас пострадало девять человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации», — подчеркнул глава субъекта.

Гладков добавил, что остальным раненым уже оказали необходимую медицинскую помощь. Часть из них все еще остается в больницах, других отправили лечиться домой.

При этом в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе был полностью уничтожен один жилой дом и сгорели два автомобиля. Также, по словам губернатора, еще 18 частных домовладений и 15 транспортных средств получили различные повреждения.

16 июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международное сообщество осудить атаки ВСУ на мирные города и принять меры для прекращения нарушений прав их жителей. В качестве примера неприемлемых действий ВСУ омбудсмен привела обстрелы белгородских населенных пунктов Шебекино и Новая Таволжанка.

Ранее в частном секторе белгородского села Байцуры взорвался украинский дрон.