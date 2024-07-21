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В Гватемале произошло сильное землетрясение

EMSC: в Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,2

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Uwe Anspach/Global Look Press

В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр на своем сайте.

Очаг землетрясения располагался на глубине 266 км в 66 км к востоку от Гватемалы и в 9 км от населенного пункта Халапа в Гватемале. Сейсмическое событие произошло в 20:53 по местному времени (5:53 по мск). О пострадавших и разрушениях не сообщается, однако толчки почувствовали 13 человек.

До этого в Чили произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Эпицентр находился в 43 км к юго-востоку от поселка Сан-Педро-де-Атакама, где проживает примерно 2 тыс. человек.

Глубина очага составляла 128 км. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

Чили является очень сейсмоопасной страной, там произошло самое сильное землетрясение из когда-либо зарегистрированных — Великое Чилийское землетрясение, которое по-другому называют еще Вальдивским. Эта природная катастрофа произошла 22 мая 1960 года. На сегодняшний день землетрясение считается самым мощным из всех, что когда-либо происходили на Земле.

Ранее на Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за угрозы землетрясений.

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