Найдены доказательства взятки Иванова

Сведения налоговой службы и госконтрактов подтверждают получение взятки бывшим заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

До этого Иванов попросил суд освободить его из СИЗО как участника боевых действий.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых обвиняют во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее Иванов отказался от сделки со следствием.