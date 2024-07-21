В штате Гуджрат на западе Индии 16 человек погибли из-за малоизученного вируса чандипура. Об этом сообщает NDTV.

Всего было выявлено около 50 слуаев заражения этим вирусом.

Симптомы заражения вирусом — отек и диарея — совпадают с симптомами вирусного энцефалита, что осложняет борьбу с ним.

Информацию о чандипуре распространили по всем учреждениям системы здравоохранения штата. Для борьбы с ним было поручено распылить порошок малатиона в тех районах, где был выявлен вирус. Также врачам дали указание немедленно предоставить интенсивное лечение пациентам с любыми формами лихорадки.

До этого россиянам рассказали, что во избежание заражения опасными «летними» вирусами необходимо купаться в водоемах с закрытым ртом и пить бутилированную или кипяченую воду.

Ранее ученые нашли связь между древними вирусами и современными видами рака.