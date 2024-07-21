В вузах РФ открыты 40 комнат матери и ребенка

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова заявила, что в российских вузах открыты 40 комнат матери и ребенка. Ее слова передает ТАСС.

По словам Петровой, комнаты матери и ребенка открыты в общежитиях российских вузов для студенток и преподавателей с детьми. В 2024 году планируется создать еще 60 таких комнат.

Петрова уточнила, что к 2030 году таких комнат в вузах РФ должно быть не меньше тысячи.

«Мы запустили проект министерства, даем финансирование, будет создано еще 60 комнат в этом году. К тому же, вузы и без наших грантов создали такие комнаты в общежитиях и корпусах», — пояснила она.

10 июля в Государственную думу был внесен законопроект о социальных стипендиях для студентов, вступивших в брак во время учебы и имеющих несовершеннолетнего ребенка.

По предложению законопроекта, стипендия будет выплачиваться также одиноким студентам с несовершеннолетними детьми, включая усыновителей и опекунов.

Ранее стало известно, сколько студенток в России растят детей в возрасте до трех лет.