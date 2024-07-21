Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В вузах РФ открыты 40 комнат матери и ребенка

Минобразования РФ: в российских вузах отрыты 40 комнат матери и ребенка

close
100%
Shutterstock

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова заявила, что в российских вузах открыты 40 комнат матери и ребенка. Ее слова передает ТАСС.

По словам Петровой, комнаты матери и ребенка открыты в общежитиях российских вузов для студенток и преподавателей с детьми. В 2024 году планируется создать еще 60 таких комнат.

Петрова уточнила, что к 2030 году таких комнат в вузах РФ должно быть не меньше тысячи.

«Мы запустили проект министерства, даем финансирование, будет создано еще 60 комнат в этом году. К тому же, вузы и без наших грантов создали такие комнаты в общежитиях и корпусах», — пояснила она.

10 июля в Государственную думу был внесен законопроект о социальных стипендиях для студентов, вступивших в брак во время учебы и имеющих несовершеннолетнего ребенка.

По предложению законопроекта, стипендия будет выплачиваться также одиноким студентам с несовершеннолетними детьми, включая усыновителей и опекунов.

Ранее стало известно, сколько студенток в России растят детей в возрасте до трех лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами