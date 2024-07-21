В Якутии третий день не могут начать поиски пропавшего вертолета

Метеоусловия три дня подряд не дают начать поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии».

«Местность в данном районе поисков гористая, установилась низкая облачность, соответственно видимость ограниченная. По требованиям безопасности полетов, в таких условиях вылет невозможен», — сообщили в «Полярных авиалиниях».

Подчеркивается, что спасательный вертолет Ми-8 готов вылететь на поиски сразу же после того, как это позволит регламент. «Полярные авиалинии» готов вылететь как только установятся благоприятные условия, добавили в компании.

Алданский район расположен на юго-западе республики в 534 км, город Алдан (райцентр) находится в более 500 км юго-западнее Якутска.

19 июля в Алданском районе Якутии пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами и одним пилотом на борту. Вечером того же дня поиски вертолета были приостановлены из-за метеоусловий. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее пропавший под Хабаровском вертолет Robinson вышел на связь.