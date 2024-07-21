Во время протестов в Бангладеш погибли не менее 105 человек и получили ранения 300 полицейских. Об этом сообщает местное издание Fakti.

150 из пострадавших полицейских были госпитализированы, еще 150 достаточно было первичной помощи. Среди 105 погибших протестующих 55 находились в Дакке.

По словам главы полиции Дакки Фарука Хоссейна, в протестах участвуют сотни тысяч человек. На этом фоне в Бангладеш был введен комендантский час, на разгон протестов выдвинуты вооруженные силы страны.

Из-за протестов Государственный департамент США призвал граждан воздержаться от посещения Бангладеш, а также разрешил американским госслужащим, кроме дипломатов, оказывающих экстренные консульские услуги, покинуть территорию этой страны. Сотрудникам американской дипмиссии было предписано пройти в укрытие на месте.

Подчеркивается, что в объятой беспорядками стране без предупреждения могут произойти теракты, также там начались перебои со связью, что может усложнить выезд из страны.

До этого полиция начала применять боевые патроны против протестующих в Дакке.

Студенты в Бангладеш месяц назад начали организацию протестов против квот на трудоустройство для родственников участников войны за независимость 1971 года.

Полиция страны применяет для разгона протестующих резиновые пули и водометы. Участники протеста выходят на улицы с палками, арматурой и камнями. Многие из участников акций одеты в мотоциклетные шлемы.

Над столицей страны — Даккой — летают военные вертолеты. На улицы выведена бронетехника. Телевизионные новостные каналы прекратили выход в эфир, не работают сайты крупнейших СМИ.

Ранее в Бангладеш протестующие выпустили заключенных тюрем.