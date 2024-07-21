Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во время протестов в Бангладеш погибли не менее 105 человек

Во время протестов в Бангладеш погибли 105 человек, ранены 300 полицейских

close
100%
Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Во время протестов в Бангладеш погибли не менее 105 человек и получили ранения 300 полицейских. Об этом сообщает местное издание Fakti.

150 из пострадавших полицейских были госпитализированы, еще 150 достаточно было первичной помощи. Среди 105 погибших протестующих 55 находились в Дакке.

По словам главы полиции Дакки Фарука Хоссейна, в протестах участвуют сотни тысяч человек. На этом фоне в Бангладеш был введен комендантский час, на разгон протестов выдвинуты вооруженные силы страны.

Из-за протестов Государственный департамент США призвал граждан воздержаться от посещения Бангладеш, а также разрешил американским госслужащим, кроме дипломатов, оказывающих экстренные консульские услуги, покинуть территорию этой страны. Сотрудникам американской дипмиссии было предписано пройти в укрытие на месте.

Подчеркивается, что в объятой беспорядками стране без предупреждения могут произойти теракты, также там начались перебои со связью, что может усложнить выезд из страны.

До этого полиция начала применять боевые патроны против протестующих в Дакке.

Студенты в Бангладеш месяц назад начали организацию протестов против квот на трудоустройство для родственников участников войны за независимость 1971 года.

Полиция страны применяет для разгона протестующих резиновые пули и водометы. Участники протеста выходят на улицы с палками, арматурой и камнями. Многие из участников акций одеты в мотоциклетные шлемы.
Над столицей страны — Даккой — летают военные вертолеты. На улицы выведена бронетехника. Телевизионные новостные каналы прекратили выход в эфир, не работают сайты крупнейших СМИ.

Ранее в Бангладеш протестующие выпустили заключенных тюрем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами