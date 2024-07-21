В Саратове произошел пожар на станции техобслуживания

В Саратове пожарные тушат возгорание на станции техобслуживания. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по региону.

«На улице Технической горит металлическое здание на 500 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарным удалось локализовать возгорание. На месте работают 27 специалистов и 6 единиц техники МЧС России. В результате пожара пострадал один мужчина.

До этого на производстве в Нижнем Новгороде произошел пожар, его удалось локализовать. Пожар на площади 1,2 тыс. кв. м произошел на мебельной фабрике.

20 июля глава Омской области Виталий Хоценко также сообщал о ликвидации пожара в частном секторе Омска, где во время ремонта газопровода загорелись семь жилых домов.

В пресс-службе главного управления МЧС по Омской области заявили, что пожар на площади 1 тысяча квадратных метров произошел в Омске, горят семь жилых домов.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.