В Генконсульстве РФ не получали обращений от россиян по отравлению в Турции

Российское генконсульство не получало обращений от россиян по поводу отравления в турецком отеле Sealight Resort в городе Кушадасы. Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению дипломатов, информация об отравлении туристов проверяется.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном отеле в Турции. Несколько постояльцев почувствовали себя плохо во время отдыха в отеле Sealight Resort.18 июля у взрослых сразу после пробуждения заболела голова, а ребенок даже потерял сознание. Когда у него начались судороги, родители обратились к медикам.

Уже после госпитализации туристы поняли, что стали не единственными пострадавшими.

Ближе к вечеру семью из России отпустили в отель, где уже находились полицейские.

Позже в российском генконсульстве сообщали, что дипломаты «держат вопрос в повестке».

Ранее тюменцы засудили туроператора после неудачного отдыха в пятизвездочном отеле в Турции.