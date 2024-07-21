В Генконсульстве РФ не получали обращений от россиян по отравлению в Турции

Российское генконсульство не получало обращений от россиян по поводу отравления в турецком отеле Sealight Resort в городе Кушадасы. Об этом сообщает РИА Новости.
По сообщению дипломатов, информация об отравлении туристов проверяется.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном отеле в Турции. Несколько постояльцев почувствовали себя плохо во время отдыха в отеле Sealight Resort.18 июля у взрослых сразу после пробуждения заболела голова, а ребенок даже потерял сознание. Когда у него начались судороги, родители обратились к медикам.
Уже после госпитализации туристы поняли, что стали не единственными пострадавшими.
Ближе к вечеру семью из России отпустили в отель, где уже находились полицейские.
Позже в российском генконсульстве сообщали, что дипломаты «держат вопрос в повестке».
Ранее тюменцы засудили туроператора после неудачного отдыха в пятизвездочном отеле в Турции.