Россияне активно покупают загородную недвижимость

Рынок недвижимости в России переживает период активных трансформаций, и одним из крупных трендов последних лет становится спрос на модульные дома. За последние 3 года производство модульных домов в России демонстрирует устойчивый рост — в 2023 году объем производства увеличился на 15%, по сравнению с 2022 годом. В 2024 году ожидается прирост еще на 20%. Данные показатели позволяют прогнозировать, что в 2025 году интерес к модульным домам не только сохранится, но и продолжит расти. Об этом «Газете.Ru» рассказал Роман Окс, основатель и генеральный директор компании OX Smart City.

«Во-первых, они строятся значительно быстрее традиционных — дом площадью 100 кв.м. можно возвести всего за несколько дней. Во-вторых, такие постройки обходятся дешевле, поскольку для производства модуля требуется меньше строительных материалов, чем для капитального строительства. Сборка осуществляется на производстве, что также сокращает расходы на персонал. В-третьих, модульные дома легко адаптируются под индивидуальные потребности заказчиков — можно создать различные планировки и дополнить дом необходимыми функциями. И, наконец, тренд на экологичность — при строительстве применяются современные материалы и технологии, что делает эти дома более экологичными», — объяснил он.

По словам Романа Окс, спрос в целом на загородную недвижимость увеличился.

«По данным Росстата, в 2023 году количество сделок с загородной недвижимостью выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом. Россияне все чаще переезжают из городов, ищут жилье, которое позволяет быть ближе к природе. Это обусловлено повышением интереса к здоровому образу жизни и распространению формата удаленной работы, что позволяет людям не быть привязанными к конкретному месту в городе. Особенно это стало актуальным в условиях пандемии, когда многие компании перешли на удаленный формат работы», — сказал эксперт.

Помимо модульных домов, можно выделить тренд на каркасные дома и деревянные дома из клееного бруса. Эти технологии также набирают популярность, предлагая интересные сочетания цены, качества и скорости строительства.

«Что касается стоимости, согласно прогнозам, в 2025 году цены на модульные дома могут слегка возрасти. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, удорожание строительных материалов и рост затрат на энергию. Во-вторых, повышенный спрос на высокотехнологичные и экологичные решения», — резюмировал Окс.

Ранее россиянам дали советы, как самостоятельно измерить деформации в доме.