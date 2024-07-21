Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Восемь из десяти иностранных производителей медоборудования остались на российском рынке

Intel Medical Group: большинство производителей медоборудования остались в РФ

close
100%
Пресс-служба администрации Московской области

Объективно сравнивая ситуацию с иностранными брендами, которые были представлены на отечественном рынке стоматологии ранее и сейчас, можно сказать, что большинство из них остались в России, так как медицинское оборудование и материалы не попали в раздел санкционных продуктов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Завалюк, руководитель Intel Medical Group.

«Однако, ряд ограничений все же присутствует. Они вызваны исключительно персональным решением ряда иностранных производителей приостановить свою деятельность в России под давлением политизированного истеблишмента ЕС и США. Тем не менее, в нынешних политико-экономических условиях их ниши успешно заняли медицинские производители из дружественных стран (например, из Китая, Бразилии и др.), а также российские производители, успешно отладившие цепочки импортозамещения и производства в нашей стране», — объяснил он.

При этом, львиная доля стоматологических брендов не только не отказалась от деятельности на территории России, но и старается закрепиться, активно развиваясь.

«Например, компании из Италии, Испании, Южной Кореи вполне успешно работают и все так же предлагают продукцию, отвечающую требованиям современной стоматологии. Безусловно, увеличились сроки поставки, логистика стала более затратной и трудоемкой, но эти сложности и вызовы удается успешно преодолевать», — добавил эксперт.

Все так же продолжают свою деятельность в России компании Ancar (Испания), Dabi Atlante (Бразилия), FONA (Италия), GENORAY (Южная Корея), Mocom, Cefla S.C. (Италия), Bien-Air Dental (Швейцария), Nakanishi Inc (Япония), W&H Dentalwerk Burmoos (Австрия), Saeshin Precision (Южная Корея), OPTOMIC ESPANA (Испания), PLANMECA Oy (Финляндия), DURR DENTAL (Германия), MEDIT Corp. (Республика Корея), EKOM (Словацкая Республика), Medtronic (США), Mindray (Китай), Heinemann (Германия), General Electric (США). Ушли компании Dentsply, 3M, Adec, Acteon и др.

«Фактически, восемь из десяти иностранных производителей медицинского оборудования остались на российском рынке», — сказал Завалюк.

Представители медицинской и стоматологической отрасли, оказавшись на острие событий, наполняют портфели новыми продуктами, доносят до остальных участников рынка обновленные концепции развития деятельности, подчеркнул специалист.

«Все понимают, что в парадигме меняющегося мира особенно актуально активное движение и максимальное использование всех имеющихся возможностей. Только так можно сохранить потенциал, оставаясь востребованными и полезными для конечного потребителя — пациента, имеющего право на качественную медицинскую и стоматологическую помощь. Поэтому сегодня можно уверенно констатировать — новая реальность действительно открыла окно новых возможностей», — резюмировал он.

Ранее стоматолог ответил, почему лечить зубы так дорого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами