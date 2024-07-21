Восемь из десяти иностранных производителей медоборудования остались на российском рынке

Объективно сравнивая ситуацию с иностранными брендами, которые были представлены на отечественном рынке стоматологии ранее и сейчас, можно сказать, что большинство из них остались в России, так как медицинское оборудование и материалы не попали в раздел санкционных продуктов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Завалюк, руководитель Intel Medical Group.

«Однако, ряд ограничений все же присутствует. Они вызваны исключительно персональным решением ряда иностранных производителей приостановить свою деятельность в России под давлением политизированного истеблишмента ЕС и США. Тем не менее, в нынешних политико-экономических условиях их ниши успешно заняли медицинские производители из дружественных стран (например, из Китая, Бразилии и др.), а также российские производители, успешно отладившие цепочки импортозамещения и производства в нашей стране», — объяснил он.

При этом, львиная доля стоматологических брендов не только не отказалась от деятельности на территории России, но и старается закрепиться, активно развиваясь.

«Например, компании из Италии, Испании, Южной Кореи вполне успешно работают и все так же предлагают продукцию, отвечающую требованиям современной стоматологии. Безусловно, увеличились сроки поставки, логистика стала более затратной и трудоемкой, но эти сложности и вызовы удается успешно преодолевать», — добавил эксперт.

Все так же продолжают свою деятельность в России компании Ancar (Испания), Dabi Atlante (Бразилия), FONA (Италия), GENORAY (Южная Корея), Mocom, Cefla S.C. (Италия), Bien-Air Dental (Швейцария), Nakanishi Inc (Япония), W&H Dentalwerk Burmoos (Австрия), Saeshin Precision (Южная Корея), OPTOMIC ESPANA (Испания), PLANMECA Oy (Финляндия), DURR DENTAL (Германия), MEDIT Corp. (Республика Корея), EKOM (Словацкая Республика), Medtronic (США), Mindray (Китай), Heinemann (Германия), General Electric (США). Ушли компании Dentsply, 3M, Adec, Acteon и др.

«Фактически, восемь из десяти иностранных производителей медицинского оборудования остались на российском рынке», — сказал Завалюк.

Представители медицинской и стоматологической отрасли, оказавшись на острие событий, наполняют портфели новыми продуктами, доносят до остальных участников рынка обновленные концепции развития деятельности, подчеркнул специалист.

«Все понимают, что в парадигме меняющегося мира особенно актуально активное движение и максимальное использование всех имеющихся возможностей. Только так можно сохранить потенциал, оставаясь востребованными и полезными для конечного потребителя — пациента, имеющего право на качественную медицинскую и стоматологическую помощь. Поэтому сегодня можно уверенно констатировать — новая реальность действительно открыла окно новых возможностей», — резюмировал он.

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