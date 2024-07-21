Ветеринар рассказал, как продлить жизнь питомцу

Каждый владелец домашнего животного должен знать, что его четвероногий друг рано или поздно начинает стареть. У некоторых животных уже начинаются возрастные изменения в семь лет (чаще всего это собаки), кто-то стареет с 10 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Возрастные изменения естественны, и для того, чтобы их заметить, достаточно обратить внимание на поведение своего питомца. Если собака неохотно идет гулять, а кошка больше не будит вас по утрам и не прыгает по шкафам, это повод задуматься о том, что питомец заболел. Питомцы меньше интересуются играми, в которые совсем недавно с удовольствием играли с хозяином, грустят, мало едят и много спят. Такие животные теряют мышечную массу тела», — объяснил он.

В других случаях животные могут сохранять двигательную активность и аппетит, но резко терять вес. Это признак нарушения энергетического баланса, который приводит к истощению (кахексии), но, к сожалению, владельцы не всегда это замечают на фоне обычного поведения животного.

«Для того, чтобы улучшить качество жизни питомца, при первых же тревожных симптомах нужно обратиться к ветеринару. У пожилых животных замедляется обмен веществ в организме и происходят дегенеративные изменения внутренних органов, причем изменения происходят на уровне клеток, на уровне тканей, генома клетки», — рассказал Руденко.

При обследовании животного врачи могут выявить патологии сердечно-сосудистой системы, в том числе артериальную гипертонию, кардиомиопатию; патологии почек, например, нефропатию, хроническую почечную недостаточность, хроническую болезнь почек; патологии кровеносной системы; патологии печени; патологии опорно-двигательного аппарата, включая болезнь суставов, мышц; снижение активности эндокринных желез; нарушение работы щитовидной, паращитовидных желез, поджелудочной железы; онкологию.

«Нередко также встречаются также патологии нервной системы, патологии головного мозга, которые приводят к когнитивным расстройствам. Для животных с таким диагнозом характерно снижение двигательной активности», — добавил эксперт.

Начиная с 7 лет, необходимо проходить диспансеризацию в ветеринарной клинике.

«Это и осмотр животного у ветеринара, общий клинический анализ крови, биохимический, определение концентрации общего тероксина или гормона Т4, офтальмоскопия, тонометрия, эхокардиография, УЗИ брюшной полости, анализ мочи общий и на соотношение белка и креатинина в моче. По результатам обследования ветеринар выявит заболевание на ранней стадии, назначит лечение. При соблюдении всех рекомендаций владелец сможет улучшить качество жизни животного и продлить ему жизнь», — резюмировал эксперт.

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