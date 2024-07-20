Хуситы прокомментировали атаку Израиля на порт Ходейды

Высший политический совет йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявил, что атака израильских ВВС на порт Ходейда не останется без ответа сторонников. Об этом сообщает Al Masirah.

В публикации отмечается, что хуситы осудили атаку по гражданским объектам, а также по резервуарам с дизельным топливом и электростанции.

Проведенная Израилем атака, как отметило «Ансар Аллах», «лишь усилит решимость йеменского народа в поддержке палестинцев».

До этого представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские истребители атаковали в порту йеменской Ходейды «объекты двойного назначения» и «энергетическую инфраструктуру».

Также руководитель министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что пожар в районе йеменского порта Ходейда после израильских авиаударов по военным целям хуситов «виден по всему Ближнему Востоку».

20 июля министерство здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов) заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые.

Ранее премьер Израиля посетил юг сектора Газа.