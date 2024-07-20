В Нижнем Новгороде горит мебельная фабрика

Пожар на площади 1,2 тыс. кв. м произошел на мебельной фабрике в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МЧС в Telegram-канале.

«На улице Адмирала Нахимова горит здание на 1,2 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы 79 человек и 18 единиц техники.

Также стало известно, что пожарно-спасательные подразделения работают на тушении арендуемого здания по производству мебели.

Пресс-служба прокуратуры Нижегородской области сообщила, что сейчас устанавливаются причины произошедшего. Ведомство осуществляет контроль за действиями аварийно-спасательных служб по ликвидации возгорания.

20 июля глава Омской области Виталий Хоценко заявил о ликвидации пожара в частном секторе Омска, где во время ремонта газопровода загорелись семь жилых домов.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России ожидается чрезвычайная пожарная опасность.