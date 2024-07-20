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Малькевич высказался об объявленной награде за информацию о нем

Малькевич готов связаться с Госдепом, объявившим награду за информацию о нем

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич заявил, что готов созвониться с Госдепом Соединенных Штатов, объявившим награду за информацию о нем. Об этом чиновник рассказал в интервью ТАСС.

«Есть множество публикаций, можно просто выкачать всю информацию из моего Telegram-канала или со страницы во «ВКонтакте» — я все активно публикую. Каких сведений им там не хватает?» — сказал Малькевич, добавив, что любой студент может собрать необходимую информацию о нем в открытых источниках, просидев сутки в интернете.

18 июля Государственный департамент Соединенных Штатов пообещал выплатить $10 млн за информацию о российском журналисте, общественном деятеле и председателе правления Фонда развития новых медиа Александре Малькевиче и о бухгалтере РИА «ФАН» Елене Хусяйновой.

В США Малькевича обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Госдеп подготовил специальные листовки на разных языках, чтобы найти информацию о россиянине.

Ранее Госдеп США объявил награду в $10 млн за данные финансировании ХАМАС.

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