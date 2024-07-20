Мэр Краснодара пообещал разобраться с отсутствием света и воды в городе

Мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал разобраться в ситуации с энергоснабжением в домах на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна, где после аварии на электросетях отключили свет и воду. Об этом чиновник написал в Telegram-канале.

«Почему-то некоторые управляющие компании не пошли навстречу людям, не хватило элементарных общения и заботы. В общем, будем разбираться в понедельник», — говорится в посте Наумова.

Он пообещал пригласить на совещание жителей домов, в которых произошли отключения, сотрудников управляющих компаний, энергетиков, а также контрольно-надзорные органы. Градоначальник подчеркнул, что причиной отключения электроснабжения является не веерное ограничение, а авария на линии.

Наумов ранее сообщал, что приехал на улицу Краеведа Соловьева, чтобы лично контролировать ситуацию, он также добавил, что останется на месте происшествия до тех пор, пока проблема не будет решена.

До этого жители Краснодара вышли на митинг из-за отключений света.

Мэр Краснодара разрешил приковать себя наручниками к столбу, пока не починят электричество.