Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Краснодара пообещал разобраться с отсутствием света и воды в городе

Мэр Краснодара пообещал детально разобраться с перебоями энергоснабжения

close
100%
Пресс-служба администрации Краснодарского края

Мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал разобраться в ситуации с энергоснабжением в домах на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна, где после аварии на электросетях отключили свет и воду. Об этом чиновник написал в Telegram-канале.

«Почему-то некоторые управляющие компании не пошли навстречу людям, не хватило элементарных общения и заботы. В общем, будем разбираться в понедельник», — говорится в посте Наумова.

Он пообещал пригласить на совещание жителей домов, в которых произошли отключения, сотрудников управляющих компаний, энергетиков, а также контрольно-надзорные органы. Градоначальник подчеркнул, что причиной отключения электроснабжения является не веерное ограничение, а авария на линии.

Наумов ранее сообщал, что приехал на улицу Краеведа Соловьева, чтобы лично контролировать ситуацию, он также добавил, что останется на месте происшествия до тех пор, пока проблема не будет решена.

До этого жители Краснодара вышли на митинг из-за отключений света.

Мэр Краснодара разрешил приковать себя наручниками к столбу, пока не починят электричество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами