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В Краснодаре устранили аварию на электросетях

Мэр Наумов сообщил, что аварию на электросетях в Краснодаре устранили

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Пресс-служба администрации Краснодарского края

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что электроснабжение и подача воды в домах Краснодара на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна восстановлены, ситуация под контролем. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города.

По его словам, причиной отключения стала авария на линии, которая на данный момент была устранена. Также с электроснабжением была запущена подача воды.

Мэр отметил, что работа над возникшей проблемой продолжится в понедельник совместно с жильцами, управляющими компаниями, сетевиками и надзорными органами.

До этого жители Краснодара вышли на стихийный митинг из-за долгих перебоев с электричеством в 40-градусную жару: они заблокировали дорогу с требованием «дать свет». На место прибыл мэр города Евгений Наумов – после этого нескольких человек задержали «за оскорбление властей». Оставшимся же глава города пообещал быть с ними, пока в дома не вернут электричество, и даже предложил «привязать его наручниками к столбу». Власти региона объясняют проблемы сбоем на Ростовской АЭС, снабжающей энергией юг России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители еще одного города вышли на улицы из-за отсутствия электричества.

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