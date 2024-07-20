В центре Киева неизвестные с помощью экскаваторов снесли усадьбу Зеленских конца XIX века. Об этом сообщается на странице Департамента охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации сказано, что произошел несанкционированный снос дома Зеленских, по адресу улица Конисского, 22, построенного в 1890 году.

Усадьба Зеленских — это двухэтажное здание в Киеве по улице Александра Конисского, 22, построенное в конце XIX века из дерева и обложенное кирпичом. Одна из старейших построек на улице Конисского и последнее деревянное здание улицы. Входит в «Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите». Одно из двух зданий из «охранного списка» мэра Киева Виталия Кличко, которое пытались уничтожить украинские застройщики с начала спецоперации.

До этого городской совет Киева решил снести памятник одному из командиров партизанского движения Сидору Ковпаку, который находится в столичном парке Славы.

Ранее вандалы расписали памятник советскому летчику в Днепре.