«Удар как при столкновении машин»: очевидица рассказала, как судно протаранило лодку в Самаре

Юлия, очевидица столкновения пассажирского судна «Валдай» с легкомоторной лодкой в Самаре, рассказала «Газете.Ru», пострадавшие девушки были без сознания, их и других пассажиров привезли к берегу на лодках.

«Услышала предупреждающий сигнал и потом удар. Удар был как при столкновении двух машин. По ощущениям сначала показалось, что у Валдай» заглох мотор. Потом уже увидели лодку и поняли, что столкнулись. Когда подошла уже, Валдай» заглушил мотор и матросы вылезли пытаться помочь. Мимо проплывали лодки на помощь и плавающий дом BarasaHouse. К берегу пострадавших перевезли на лодках. Спасатели минут через 5-7 были уже. Людей вытащили на пляж: двух мужчин и двух девушек. Мужчины были в сознании, девушки без сознания на первый взгляд. Спасатели погрузили их на лодки и увезли. Очень много народа было на пляже», — сказала она.

Юлия предположила, что экипаж «Валдая» пытался предотвратить столкновение. По ее словам, если бы судно двигалось на полной скорости, оно бы «разрубило» лодку.

По данным источника РЕН ТВ, в результате столкновения «Валдая» с лодкой пострадали пять человек. Инцидент произошел вблизи базы отдыха «Чайка». Все пострадавшие были пассажирами легкомоторной лодки, их госпитализировали.

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