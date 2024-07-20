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Жители еще одного города вышли на улицы из-за отсутствия электричества

Baza: жители Анапы перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества

Жители Анапы перекрыли пересечение улиц Шевченко и Ивана Голубца из-за отсутствия электричества в городе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что люди перекрыли часть полос, но пропускают автомобили экстренных служб.

Издание подчеркивает, что к горожанам вышел представителей «Россетей», который сообщил о том, что генераторы уже едут. В публикации утверждается, что на месте находятся сотрудники правоохранительных органов, они просят разойтись собравшихся.

До этого жители Краснодара вышли на стихийный митинг из-за долгих перебоев с электричеством в 40-градусную жару: они заблокировали дорогу с требованием «дать свет». На место прибыл мэр города Евгений Наумов – после этого нескольких человек задержали «за оскорбление властей». Оставшимся же глава города пообещал быть с ними, пока в дома не вернут электричество, и даже предложил «привязать его наручниками к столбу». Власти региона объясняют проблемы сбоем на Ростовской АЭС, снабжающей энергией юг России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодаре задержали участников протеста против отключения электричества.

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