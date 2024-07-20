Маск заявил, что США пора отправить астронавтов на Марс

Соединенным Штатам пора сделать новый шаг в освоении космоса, отправив астронавтов на Марс. С таким заявлением выступил американский бизнесмен Илон Маск, пишет РИА Новости.

«И теперь Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс!» – заявил предприниматель. По его словам, каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь освоению Марса, должен иметь шанс сделать это.

До этого кандидат технических наук Елена Карпович отметила, что первые пилотируемые миссии на Марс будут длиться не больше месяца. По ее словам, на Марс нельзя будет быстро слетать и вернуться, как на Луну. Причина в том, что красная планета является крайне неблагоприятным местом для человека из-за высокого уровня радиации, низкой гравитации и постоянного холода. Средняя температура на Марсе составляет -63°C.

4 июля Илон Маск рассказал, что дал бы первому марсианскому городу название «Бар».

Ранее Маск опроверг сообщения о планах построить первый марсианский город.